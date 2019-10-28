ПСЖ принизив Марсель, Сент-Етьєн вирвав нічию після матчу проти Олександрії: Ліга 1, матчі неділі

Програма 11 туру чемпіонату Франції завершилась трьома недільними матчами, серед яких супердербі між ПСЖ та Марселем, а також гра суперника Олександрії в Лізі Європи – Сент-Етьєна.

Чемпіонат Франції, 11 тур

Ренн – Тулуза – 3:2

Голи: Ньянг, 3, Юну, 6, Гбохо, 90+2 – Доссеві, 41, Градель, 84

Сент-Етьєн – Ам'єн – 2:2

Голи: Хазрі, 45, Дібассі, 80 (аг) – Мендоса, 68, Аколо, 76

ПСЖ – Марсель – 4:0

Голи: Ікарді, 10, 26, Мбаппе, 32, 44

День розпочався з перестрілки між Ренном і Тулузою. Господарі швидко здобули перевагу у два голи і сподівалися на легкі три очки. Тулуза ледь не покарала "червоно-чорних" за розслабленість і забила два м'ячі у відповідь. Нічия була близькою, але в додатковий час Гбохо вирвав три очки для Ренна.

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Сент-Етьєн приймав Ам'єн, і ця зустріч також вийшла багатою на голи. Суперник Олександрії розгубив гандикап, здобутий у першому таймі, і ризикував залишитися без очок. Йому на допомогу прийшов захисник гостей Дібассі, який не встиг зреагувати на рикошет і відбив м'яч у власні ворота. 2:2 – на відміну від матчу проти Олександрії автогол допоміг Сент-Етьєну, а не завадив.

Не обійшлося без купи голів і в центральному матчі туру, але з інтригою були явні проблеми. ПСЖ за один тайм зрівняв Марсель із землею, а у другому підопічні Тухеля вже відверто байдикували. Зіркові форварди Ікарді та Мбаппе "скинулись" по дублю – француз оформив свій п'ятий гол цього тижня, аргентинець обмежився "скромними" чотирма (у вівторок ПСЖ знущався з Брюгге в Лізі чемпіонів).

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Підопічні Тухеля мчать до чергового чемпіонства у Франції (Нант відстав уже на 8 очок), Марсель посідає сьому сходинку, а Сент-Етьєн бовтається в середині таблиці – 12 місце.