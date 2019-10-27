toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Франція
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ВЕСТ ХЕМ - ШЕФФІЛД ЮНАЙТЕД МАНЧЕСТЕР СІТІ - АСТОН ВІЛЛА

Тухель прокоментував чутки про конфлікт з Мбаппе

17:53 169 Читать на русском
Тухель прокоментував чутки про конфлікт з Мбаппе
Мбаппе і Тухель / Reuters

Головний тренер ПСЖ Томас Тухель розповів про свої стосунки із зірковим форвардом команди Кіліаном Мбаппе.

 
Мауро Ікарді 7’
Кіліан Мбаппе 61’
Мауро Ікарді 63’
Кіліан Мбаппе 79’
Кіліан Мбаппе 83’
7’ Мауро Ікарді
61’ Кіліан Мбаппе
63’ Мауро Ікарді
79’ Кіліан Мбаппе
83’ Кіліан Мбаппе

"Я не розмовляв з ним ще з вівторка, якщо ви маєте на увазі якусь суперечку в роздягальні, про яку пишуть. Ми говорили на полі, була абсолютно нормальна дискусія. Так, у нас ще була зустріч в конференц-залі в Брюгге, але це все.

ПСЖ назвав Реалу суму, з якої готовий розпочати переговори щодо Мбаппе – шокуючі апетити французів

Я вважаю, що він не міг грати більше 50 хвилин проти Брюгге. Відтоді у нього не було особливої м'язової реакції. Подивимося, чи зіграє він у наступному матчі. Всі знають, що я хочу використовувати його в кожній грі" – цитує Тухеля L`Equipe.

Раніше преса писала, що Мбаппе був вкрай невдоволений тим, що залишився на лаві запасних у матчі з Брюгге і висловив свої претензії головному тренеру парижан.

Ліга 1: Ліон перервав ганебну серію, Лілль розгромив Бордо

blog_ava
Йовіч після переходу в Реал покинув свою наречену з немовлям заради спокусливої моделі
15:30
2632
Теги
Брюгге - ПСЖ ПСЖ ПСЖ Франція Кіліан Мбаппе Кіліан Мбаппе Томас Тухель Томас Тухель
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
хв
Ліверпуль
18:30
Тоттенхем
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук