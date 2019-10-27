Тухель прокоментував чутки про конфлікт з Мбаппе

Головний тренер ПСЖ Томас Тухель розповів про свої стосунки із зірковим форвардом команди Кіліаном Мбаппе.

"Я не розмовляв з ним ще з вівторка, якщо ви маєте на увазі якусь суперечку в роздягальні, про яку пишуть. Ми говорили на полі, була абсолютно нормальна дискусія. Так, у нас ще була зустріч в конференц-залі в Брюгге, але це все.

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Я вважаю, що він не міг грати більше 50 хвилин проти Брюгге. Відтоді у нього не було особливої м'язової реакції. Подивимося, чи зіграє він у наступному матчі. Всі знають, що я хочу використовувати його в кожній грі" – цитує Тухеля L`Equipe.

Раніше преса писала, що Мбаппе був вкрай невдоволений тим, що залишився на лаві запасних у матчі з Брюгге і висловив свої претензії головному тренеру парижан.

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