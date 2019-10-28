ПСЖ унизил Марсель, Сент-Этьен вырвал ничью после матча против Александрии: Лига 1, матчи воскресенья

Программа 11-го тура чемпионата Франции завершилась тремя воскресными матчами, среди которых супердерби между ПСЖ и Марселем, а также игра соперника Александрии в Лиге Европы – Сент-Этьена.

Чемпионат Франции, 11 тур

Ренн – Тулуза – 3:2

Голы: Ньянг, 3, Юну, 6, Гбохо, 90+2 – Доссеви, 41, Градель, 84

Сент-Этьен – Амьен – 2:2

Голы: Хазри, 45, Дибасси, 80 (аг) – Мендоса, 68, Аколо, 76

ПСЖ – Марсель – 4:0

Голы: Икарди, 10, 26, Мбаппе, 32, 44

День начался с перестрелки между Ренном и Тулузой. Хозяева быстро получили преимущество в два гола и надеялись на легкие три очка. Тулуза едва не наказала "красно-черных" за расслабленность и забила два мяча в ответ. Ничья была близка, но в дополнительное время Гбохо вырвал три очка для Ренна.

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Сент-Этьен принимал Амьен, и эта встреча также вышла богатой на голы. Соперник Александрии потерял гандикап, полученный в первом тайме, и рисковал остаться без очков. Ему на помощь пришел защитник гостей Дибасси, который не успел среагировать на рикошет и отбил мяч в собственные ворота. 2:2 – в отличие от матча против Александрии автогол помог Сент-Этьену, а не помешал.

Не обошлось без кучи голов и в центральном матче тура, но с интригой были явные проблемы. ПСЖ за один тайм сравнял Марсель с землей, а во втором подопечные Тухеля уже откровенно бездельничали. Звездные форварды Икарди и Мбаппе "скинулись" по дублю – француз оформил свой пятый гол на этой неделе, аргентинец ограничился "скромными" четырьмя (во вторник ПСЖ издевался над Брюгге в Лиге чемпионов).

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Подопечные Тухеля мчатся к очередному чемпионству во Франции (Нант отстал уже на 8 очков), Марсель занимает седьмую строчку, а Сент-Этьен болтается в середине таблицы – 12 место.

