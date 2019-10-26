Ліга 1: Ліон перервав ганебну серію, Лілль розгромив Бордо

Відбулися чергові поєдинки 11-го туру французької Ліги 1. Ліон здобув довгоочікувану перемогу, 3 очки Лілля, Страсбура та Бреста.

Чемпіонат Франції, 11 тур

Лілль – Бордо – 3:0

Голи: Андре, 22, Язиджі, 62 (пен), Ремі, 90+2

Ліон – Метц – 2:0

Голи: Депай, 28, Дембеле, 33 (пен)

Брест – Діжон – 2:0

Голи: Ласн, 49, Бан, 52

Вилучення: Бан

Монпельє – Анже – 0:0

Реймс – Нім – 0:0

Страсбур – Ніцца – 1:0

Гол: Томассон, 23

Вилучення: Расін, 56

У стартовому матчі дня Лілль розгромив Бордо. Героєм поєдинку став Юсуф Язиджі, який забив гол та віддав 2 асисти. Лілль, який на тижні врятував нічию в матчі ЛЧ проти Валенсії, піднявся вже на 3 місце чемпіонату.

Нант вдома поступився Монако і втратив шанс наблизитися до ПСЖ

Ліон без проблем переграв Метц. Ще в першому таймі відзначились Депай та Дембеле – легкі 3 очки для команди Руді Гарсії, яка піднялася з ганебного 17-го місця на 12-ту сходинку. Лише вдумайтеся – востаннє Ліон перемагав у чемпіонаті ще 16 серпня, в матчі 2-го туру!

В інших поєдинках Брест обіграв Діжон, а Страсбур мінімально здолав Ніццу, граючи в більшості майже весь другий тайм. Матчі Монпельє – Анже та Реймс – Нім завершилися без голів.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ ФРАНЦІЇ

Олександрія перевершила учасника ЛЧ, топ українця – французькі ЗМІ про єдиний наш клуб, що приємно здивував у єврокубках