Чемпіони Франції націлилися на форварда Ліверпуля Мохамеда Салаха, стверджує журналіст Telefoot Жульєн Майнард.

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ПСЖ хотів би будь-якою ціною зберегти Мбаппе, проте чемпіона світу активно сватають в Реал. Не виключено, що Кіліана "триматимуть" до кінця контракту (літо 2022 року) з надією переконати залишитися в клубі надовше. Якщо ж вмовити Мбаппе не вдасться, то Салах стане пріоритетною ціллю. ПСЖ вже нібито контактував з представниками єгиптянина, у якого є чинна угода з Ліверпулем до літа 2023-го.

Додамо, що Мбаппе провів у поточному сезоні 39 матчів, відзначився 33 голами та 10 асистами. Статистика Салаха – 43 матчі, 28 голів та 4 асисти.

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