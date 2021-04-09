"Найважливіше, що Кіліан зберігає мовчання": Почеттіно – про перебіг перемовин Мбаппе та ПСЖ
Головний тренер ПСЖ Маурісіо Почеттіно поділився інформацією про процес переговорів між французькою суперзіркою та клубом.
"Ми вже звикли до спекуляцій щодо майбутнього Мбаппе. Коли йдеться про топ-команди і топ-гравців, на кшталт Кіліана, то чутки ходять завжди. Найважливіше, що Кіліан зберігає мовчання.
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Він зосереджений на команді і допомагає їй досягати поставлених цілей. Мбаппе дуже зрілий, незважаючи на свій вік. Клуб і гравець намагаються дійти згоди, щоб Кіліан залишився з нами на довгий час. Клуб цього хоче, ми працюємо над цим", – цитує Почеттіно Goal.
Зауважимо, напередодні ЗМІ повідомляли, що 22-річний француз припинив перемовини з парижанами та налаштувався на трансфер у мадридський Реал. У нинішньому сезоні Ліги 1 Мбаппе провів 26 матчів, в яких відзначився 20 голами та 6 асистами.
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