"Ми вже звикли до спекуляцій щодо майбутнього Мбаппе. Коли йдеться про топ-команди і топ-гравців, на кшталт Кіліана, то чутки ходять завжди. Найважливіше, що Кіліан зберігає мовчання.

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Він зосереджений на команді і допомагає їй досягати поставлених цілей. Мбаппе дуже зрілий, незважаючи на свій вік. Клуб і гравець намагаються дійти згоди, щоб Кіліан залишився з нами на довгий час. Клуб цього хоче, ми працюємо над цим", – цитує Почеттіно Goal.

Зауважимо, напередодні ЗМІ повідомляли, що 22-річний француз припинив перемовини з парижанами та налаштувався на трансфер у мадридський Реал. У нинішньому сезоні Ліги 1 Мбаппе провів 26 матчів, в яких відзначився 20 голами та 6 асистами.

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