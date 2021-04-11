Чемпионы Франции нацелились на форварда Ливерпуля Мохаммеда Салаха, утверждает журналист Telefoot Жульен Майнард.

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ПСЖ хотел бы любой ценой сохранить Мбаппе, однако чемпиона мира активно сватают в Реал. Не исключено, что Килиана будут "держать" до конца контракта (лето 2022) с надеждой убедить остаться в клубе дольше. Если же уговорить Мбаппе не удастся, то Салах станет приоритетной целью. ПСЖ уже якобы контактировал с представителями египтянина, у которого есть действующее соглашение с Ливерпулем до лета 2023-го.

Добавим, что Мбаппе провел в текущем сезоне 39 матчей, отличился 33 голами и 10 ассистами. Статистика Салаха – 43 матча, 28 голов и 4 ассиста.

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