"Мені пощастило тренувати Кіліана цього сезону. Він був доволі важким для нього після семи років у клубі. Важко прощатися з усім, чого він досяг тут.

ПСЖ близький до ганебного трансферу – 20 мільйонів за росіянина на закриту позицію

Прямої заміни Мбаппе немає, це неможливо. Будемо формувати нову команду, можемо зробити чотири, п'ять, шість трансферів. Заміною Кіліана стане вся команда, яка разом із уболівальниками та нашими амбіціями намагатиметься виграти все у наступних сезонах.

Великий виклик для будь-якого гравця, який хоче прийти сюди, полягає в тому, що ми прагнемо увійти до історії. Цей клуб рано чи пізно виграє Лігу чемпіонів. Це складно, але ця команда це зробить. Цей сезон добігає кінця, але переговори вже починаються. У нас є можливості покращити склад. ПСЖ – це, як і раніше, вражаючий проект", – наводить слова Луїса Енріке ESPN.

Мбаппе, я пишу тобі листа...