Все йде до того, що чемпіон світу-2022 Ліонель Мессі продовжить виступи на Парк де Пренс у футболці Парі Сен-Жермен.

Чимало говорилось про майбутнє аргентинця, зокрема про переїзд в МЛС чи повернення у Барселону, але він вже зробив свій вибір. Лео залишиться у ПСЖ, стверджує відомий журналіст Гільєм Балаге.

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Перемовини між спортивним директором парижан Луїшем Кампушем та Хорхе Мессі тривали близько чотирьох місяців. Батько Ліонеля також зустрічався з президентом клубу Нассером Аль-Хелаїфі, сторони досягли принципової згоди про продовження співпраці.

Капітан збірної Аргентини прийняв умови, після повернення з відпустки все повинні затвердити офіційно. Зараз у чемпіона світу є контракт, який завершується влітку, але містить опцію пролонгації на один рік. ПСЖ її активовувати не хоче, а прагне запропонувати новий контракт на сезон з можливістю продовження на ще один. Заробітна плата зросте.

На рішення залишитись у Парижі вплинула і сім'я, яка вже адаптувалась і почувається щасливою. Навіть сам Мессі виглядає значно краще, ніж торік. У першій частині клубного сезону він оформив 17 голів та 19 асистів у 26 матчах.

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