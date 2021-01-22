Чинний контракт Мбаппе з парижанами розрахований до літа 2022 року, і сторони досі не домовилися про нову угоду. Нещодавно спортивний директор французів Леонардо Араужо заявив, що клуб не буде нікого утримувати силоміць.

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За інформацією ESPN, Мбаппе схильний залишитися, але спад у його грі не дозволяє упевнитися у правильності такого рішення. Кіліан розчарований собою, що може змусити його шукати щастя в іншому місці. Зазначається, що варіантів у нього лише два. Реал, грати за який він мріє з дитинства, а також Ліверпуль.

Нагадаємо, Мбаппе перейшов у ПСЖ влітку 2017 року із Монако. Спершу нападник приєднався до паризької команди на правах оренди, проте договір включав обов'язковий викуп. До слова, Кіліан у поточному сезоні провів у складі ПСЖ 22 матчів у всіх турнірах, у яких забив 14 голів і зробив 8 результативних передач.

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