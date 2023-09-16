Ніцца змогла обіграти ПСЖ в п'ятому турі Ліги 1. Результат та огляд матчу – в цій новині на "Футбол24".

Чемпіонат Франції, 5-й тур

ПСЖ – Ніцца – 2:3

Голи: Мбаппе, 29, 87 – Моффі, 21, 69, Лаборд, 53

Перед матчем з "орлятами" були сумніви щодо участі в матчі Кіліана Мбаппе, втім, француз зумів зіграти.

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ПСЖ вже традиційно при Луїсі Енріке забрав м'яч під свій контроль, але створювати моменти атакувальним гравцям було важко. Ніцці доволі комфортно було грати другим номером, враховуючи швидкісного Терема Моффі. Саме нігерійський нападник відкрив рахунок в матчі. ПСЖ швидко відреагував на пропущений м'яч. Класним ударом в дотик Мбаппе оформив свій черговий гол.

По перерві проблеми в атаці парижан були ще більші. Передачі просто не доходили до трійки атакувальних гравців і їм доводилося опускатися нижче. Мбаппе після одного з таких епізодів дозволив обіграти себе. Саме після відбору м'яча Тодібо у Кіліана вдалося Ніцці подвоїти рахунок. Парижани намагалися контролювати гру, але впевнені дії "орлят" в обороні не дозволили ПСЖ створювати небезпеку біля своїх воріт. На 69 хвилині Лаборд класно відпрацював в обороні і зробив передачу на Моффі. Швидкісний нападник зміг обігнати захисників і з-під Шкріньяра знову засмутив Доннарумму.

Дебютував за ПСЖ в цій грі Коло Муані. Саме новачок парижан з Мбаппе змогли відіграти один м'яч. Рандаль помітив партнера зліва в штрафній і зробив передачу. Кіліан в падінні боковими ножицями класно пробив і точно в ціль.

ПСЖ після п'яти турів посідає третю сходинку з 8 балами, а Ніцца перебуває на другому місці, маючи в своєму активі 9 очок.

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