Керівництво паризького клубу не перший сезон намагаються знайти нову команду для аргентинського форварда. В Парижі навіть після зміни тренера не розраховують на Мауро Ікарді та готові його відпустити.

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Як інформує L'Equipe, нападник своїми виступами переконав Галатасарай здійснити повноцінний трансфер. Турецький клуб запропонував ПСЖ 10 мільйонів євро за Ікарді. Представники обох команд досягли згоди щодо переходу форварда і найближчим часом угоду буде закрито.

Нагадаємо, що в минулому сезоні Мауро Ікарді відіграв за Галатасарай у 26 матчах, в яких забив 23 голи та віддав вісім результативних передач. Аргентинець приєднався до ПСЖ 2019 році та був викуплений за 50 мільйонів євро.

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