Руководство парижского клуба не первый сезон пытается найти новую команду для аргентинского форварда. В Париже даже после смены тренера не рассчитывают на Мауро Икарди и готовы его отпустить.

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Как информирует L'Equipe, нападающий своими выступлениями убедил Галатасарай совершить полноценный трансфер. Турецкий клуб предложил ПСЖ 10 миллионов евро за Икарди. Представители обеих команд достигли согласия по переходу форварда и в ближайшее время соглашение будет закрыто.

Напомним, что в прошлом сезоне Мауро Икарди отыграл за Галатасарай в 26 матчах, в которых забил 23 гола и отдал восемь результативных передач. Аргентинец присоединился к ПСЖ в 2019 году и был выкуплен за 50 миллионов евро.

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