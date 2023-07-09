Іспанець бачить світло в кінці тунелю. Як повідомляє The Athletic, Серхіо Ріко можуть виписати з лікарні через два тижні.

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Про повернення голкіпера на поле наразі мова не йде. Ріко під час лікування схуд на 20 кг. Перебуваючи в палаті інтенсивної терапії, він втратив близько 30% м'язової маси. Також футболіст має деякі проблеми з мовлення. Наразі з кожним днем його стан покращується, але про повне одужання говорити ще зарано.

Нагадаємо, воротар ПСЖ отримав тяжку черепно-мозкову травму після падіння з коня. У Серхіо Ріко було діагностовано крововилив у мозок. 19 днів він перебував у стані штучної коми, а в палаті інтенсивної терапії провів понад місяць.

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