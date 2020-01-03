Манчестер Юнайтед підштовхнув Неймара до відходу з ПСЖ – бразилець не стерпів ганебної поразки

Зірковий форвард ПСЖ Неймар залишився вкрай невдоволеним скромними здобутками команди у сезоні 2018/19.

Особливо бразильця розлютив виліт у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів від Манчестер Юнайтед, інформує Mundo Deportivo з посиланням на L'Equipe.

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Оточення Неймара розповіло, що після поразки у протистоянні з англійцями форвард остаточно розчарувався у великих перспективах ПСЖ. Саме тому він всіма силами намагався посприяти своєму літньому переходу до Барселони, з якою нападник здобував трофей ЛЧ 2014/15. Однак французький гранд відмовився відпускати бразильця, і сезон 2019/20 йому також доведеться провести на Парк де Пренс.

Нагадаємо, у першому матчі 1/8 фіналу минулорічної Ліги чемпіонів ПСЖ впевнено здолав МЮ з рахунком 2:0, однак вдома програв 1:3 і дозволив команді Сульшера пройти у наступний раунд. Неймар пропустив обидва поєдинки через травму.

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