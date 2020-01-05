ПСЖ планирует грандиозную кадровую революцию – клуб готов расстаться с семью игроками

Французский гранд запланировал серьезную кадровую чистку после окончания текущего сезона.

Парижане не намерены продлевать контракты с Эдинсоном Кавани и Тома Менье, которые заканчиваются летом 2020 года. Также французский гранд готов выставить на трансфер целый ряд игроков, информирует Sport.es.

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В список на выход попали Леандро Паредес, Тильйо Керер, Идрисса Гуйе, Андер Эррера и Юлиан Дракслер. За этих игроков ПСЖ планирует в сумме получить 140 млн евро.

Отметим, что Гуйе и Эррера перешли в ПСЖ летом 2020 года из Эвертона и Манчестер Юнайтед соответственно. Что касается Дракслера, то немецким хавбеком интересуются Герта и Севилья, переход может состояться уже этой зимой. Паредес имеет варианты в Серии А и АПЛ, а Керер может вернуться в Бундеслигу.

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