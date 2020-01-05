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ПСЖ планирует грандиозную кадровую революцию – клуб готов расстаться с семью игроками

5 января 21:18 595 Читати українською
ПСЖ планирует грандиозную кадровую революцию – клуб готов расстаться с семью игроками
Леандро Паредес и Эдинсон Кавани / RMC

Французский гранд запланировал серьезную кадровую чистку после окончания текущего сезона.

Парижане не намерены продлевать контракты с Эдинсоном Кавани и Тома Менье, которые заканчиваются летом 2020 года. Также французский гранд готов выставить на трансфер целый ряд игроков, информирует Sport.es.

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В список на выход попали Леандро Паредес, Тильйо Керер, Идрисса Гуйе, Андер Эррера и Юлиан Дракслер. За этих игроков ПСЖ планирует в сумме получить 140 млн евро.

Отметим, что Гуйе и Эррера перешли в ПСЖ летом 2020 года из Эвертона и Манчестер Юнайтед соответственно. Что касается Дракслера, то немецким хавбеком интересуются Герта и Севилья, переход может состояться уже этой зимой. Паредес имеет варианты в Серии А и АПЛ, а Керер может вернуться в Бундеслигу.

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Франция ПСЖ ПСЖ Эдинсон Кавани Эдинсон Кавани Трансферы ПСЖ Тома Менье Тома Менье Идрисса Гуйе Идрисса Гуйе Тильйо Керер Тильйо Керер Леонардо Паредес Леонардо Паредес Юлиан Дракслер Юлиан Дракслер Андер Эррера Андер Эррера
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