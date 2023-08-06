На днях боссы клуба выходили на 24-летнего форварда с новым предложением, утверждает инсайдер Фабрицио Романо.

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ПСЖ хотел продлить контракт, но прописать для Мбаппе возможность покинуть клуб за фиксированную цену летом 2024-го. Впрочем, нападающий ответил категорическим отказом. Руководство чемпионов Франции считает, что звезда настроен перейти в Реал свободным агентом и выбить себе бонус побольше. ПСЖ был бы не прочь договариваться с мадридцами уже сейчас, но Флорентино Перес пока не совершает никаких движений в направлении трансфера.

Ранее поступали сообщения, что Мбаппе начнет сезон на скамье запасных или вообще вне первой команды парижан. Ответ на этот вопрос появится 12 августа, когда подопечные Луиса Энрике будут принимать Лорьян в рамках первого тура Лиги 1.

Мбаппе между ПСЖ и Реалом – деньги или мечта?