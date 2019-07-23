ПСЖ підписав Сімонса – він був капітаном юніорської Барселони

Юний талант Хаві Сімонс змінив іспанську Барселону на французький Парі Сен-Жермен.

16-річний півзахисник підписав контракт із французьким грандом, повідомляє офіційний сайт ПСЖ.

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Сімонс підписав 3-річний контракт із парижанами. До Франції він перебрався у статусі вільного агента. Раніше нідерландець анонсував власний відхід із Барселони, де був капітаном юніорської команди. "Блаугранас" намагалися втримати вундеркінда, проте той вирішив перейти до ПСЖ.

До слова, інтереси Хаві Сімонса представляє одіозний суперагент Міно Райола.

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