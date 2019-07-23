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ПСЖ подписал Симонса – он был капитаном юниорской Барселоны

21:12 88 Читати українською
ПСЖ подписал Симонса – он был капитаном юниорской Барселоны
Хави Симонс / ФК Пари Сен-Жермен

Юный талант Хави Симонс сменил испанскую Барселону на французский Пари Сен-Жермен.

16-летний полузащитник подписал контракт с французским грандом, сообщает официальный сайт ПСЖ.

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Симонс поставил подпись под 3-летним соглашением с парижанами. Во Францию он перебрался в статусе свободного агента. Ранее голландец анонсировал собственный уход из Барселоны, где был капитаном юниорской команды. "Блаугранас" пытались удержать вундеркинда, однако тот решил перейти в ПСЖ.

К слову, интересы Хави Симонса представляет одиозный суперагент Мино Райола.

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