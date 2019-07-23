ПСЖ переманить найталановитішого вундеркінда Барселони за сприяння Райоли

Барселона втратить, можливо, найталановитішого юніора покоління.

Хаві Сімонс, якого вважають феноменом каталонського гранда, оголосив про відхід з клубу.

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16-річний хавбек виступав за юніорську команду Барселони і йому пророкували велике майбутнє в таборі головної команди "блаугранас". Завдяки своєму таланту Хаві вже у 12-річному віці став зіркою соціальних мереж, маючи міліони підписників. Що не залишилось непоміченим скандальним агентом Міно Райолою, який розпочав співпрацю з молодим талантом.

За інформацією RAC1, Сімонс має високі шанси продовжити кар'єру в ПСЖ.

"Я відчував підтримку і прихильність сотень тисяч фанатів Барси, які надихали мене і мотивували продовжувати вдосконалюватися і готуватися до першої гри на Камп Ноу. Тепер я повинен почати нову захоплюючу пригоду за межами Барселони, але я не можу попрощатись, не сказавши, що цей клуб буде займати особливе місце в моєму серці протягом всього життя", – написав Сімонс в Instagram.

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