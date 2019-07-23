ПСЖ оголосив список гравців на китайське турне – Неймар в обоймі

Французький Парі Сен-Жермен визначився із переліком гравців, які поїдуть у передсезонне турне команди в Азії.

Тренерський штаб парижан узяв до Китаю 33-х гравців, повідомляє офіційний сайт ПСЖ.

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Сьогодні в турне полетіли:

Воротарі: Ареола, Булка, Інносент, Трапп

Захисники: Баккер, Бернат, Дагба, Діалло, Загре, Керер, Кімпембе, Куассі, Курзава, Меньє, Мбе Со

Півзахисники: Аушіше, Верратті, Дракслер, Еманс, Еррера, Нсокі, Сарабія, Туфікі

Нападники: Гючлу, Кавані, Мбаппе, Неймар, Хесе

Пізніше до команди приєднаються Шупо-Мотінг, Ді Марія, Маркіньйос, Паредес і Тьягу Сілва.

Звертає на себе увагу наявність у списку бразильця Неймара, якого преса постійно пов'язує із поверненням до Іспанії. Крім того, мають шанс себе проявити і новачки команди – Баккер, Булка, Діалло, Еррера, Сарабія, а також гравці, які повернулися з оренди (Трапп і Хесе).

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