20-річний форвард Реймса перебрався у ПСЖ на правах оренди, інформує офіційний сайт парижан. Угода розрахована на один рік та містить опцію викупу.

ПСЖ запропонував Мессі продовжити контракт

На Екітіке, який приєднався до "червоно-білих" у 2013-му, а перший професіональний контракт підписав 2 роки тому, претендував ще Ньюкасл. Торік нападник виступав за норвезький Вайле на правах оренди.

Минулого ж сезону Уго став одним із головних відкриттів чемпіонату Франції. Форвард оформив 11+4 у 26 матчах за Реймс, який фінішував на 12-й сходинці турнірної таблиці Ліги 1.

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