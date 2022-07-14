Аргентинський суперстар Ліонель Мессі може до 37 залишитися в Парижі.

ПСЖ прагне продовжити контракт з Мессі, повідомляє Marca. Поточна угода аргентинця чинна до завершення цього сезону, а керівництво паризького клубу спробує втримати Ліонеля ще на рік – до червня 2024-го.

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Таким чином Мессі може грати за Париж до 37 років. ПСЖ вже презентував футболісту пропозицію, однак Лео прийме рішення лише після чемпіонату світу-2022.

Париж хоче зберегти Мессі як зі спортивних, так і з економічних причин. 7-разовий володар "Золотого м'яча" приніс клубу 10 нових спонсорських контрактів, завдяки чому ПСЖ отримав рекордний річний дохід у розмірі 700 млн євро.

Зауважимо, кампанія 2021/22 у Ліонеля Мессі була не найкращою, зважаючи на його топ-рівень. У 34 поєдинках за ПСЖ форвард забив 11 м'ячів та віддав 15 результативних передач.

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