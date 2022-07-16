20-летний форвард Реймса перебрался в ПСЖ на правах аренды, сообщает официальный сайт парижан . Соглашение рассчитано на один год и содержит опцию выкупа.

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На Экитике, который присоединился к "красно-белым" в 2013-м, а первый профессиональный контракт подписал 2 года назад, претендовал еще Ньюкасл. В прошлом году нападавший выступал за норвежский Вайле на правах аренды.

В прошлом же сезоне Уго стал одним из главных открытий чемпионата Франции. Форвард оформил 11+4 в 26 матчах за Реймс, который финишировал на 12-й строчке турнирной таблицы Лиги 1.

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