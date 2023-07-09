ПСЖ вже сам не може розібратися у потоці своїх літніх підписань.

Чемпіони Франції курйозно переплутали Лукаса Ернандеса і Кан Ін Лі під час презентації.

ПСЖ офіційно оформив трансфер чемпіона світу з Баварії

Про трансфер корейця оголосили 8 липня, а чемпіон світу офіційно перебрався в ПСЖ 9-го. Прес-служба клубу під новиною про Ернандеса на англійській версії сайту випадково написала: "Перші фотографії Кан Ін Лі в ПСЖ". Помилковий заголовок висить вже кілька годин, але досі не виправлений.

Французький гранд проводить дуже активне літо. ПСЖ змінив тренера (Луїс Енріке замість Гальтьє), а також підписав 5 новачків – крім Ернандеса і Лі, це Асенсіо, Шкріняр та Угарте.

Війна Мбаппе і ПСЖ набирає обертів – форвард ще місяць тому почав принижувати клуб, Аль-Хелаїфі наказує забиратись