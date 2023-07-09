Французький гранд у своїх соцмережах повідомив про перехід 27-річного оборонця Баварії. Лукас Ернандес підписав угоду з ПСЖ на п'ять років – до 2028 року.

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Парижани заплатять Баварії за захисника близько 50 мільйонів євро. Француз провів за мюнхенців 107 матчів, в яких забив два голи та віддав вісім результативних передач. У кампанії 2019/20 Ернандес разом з Баварією здобув кубок Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, що захисник у складі збірної Франції виграв титул чемпіона світу у 2018 році. Попри те, що Ернандес народився у Франції, він ніколи не виступав в Лізі 1.

Француз став п'ятим новачком ПСЖ в літнє міжсезоння. Раніше парижани оголосили про трансфери Асенсіо, Угарте, Шкріняра та Лі Кан Іна.

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