"Гра за ПСЖ не надто допомагає мені у здобутті визнання. Це роз'єднана команда, роз'єднаний клуб. Звичайно, це притягує плітки, але це мене не турбує. Я знаю, що і як я роблю.

ПСЖ бракує людей, які формують команду, організовують робочу силу, будують цей клуб. Гравці віддали усі свої сили. Іноді у футболі ви стикаєтеся з тим, що називається "скляною стелею". Ось чому це більше питання не до мене, а до тих речей, про які я кажу вище.

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Я забив близько сорока голів у клубі, близько 10 упродовж кваліфікації і чемпіонату світу, вп'яте поспіль став найкращим бомбардиром Ліги 1. У Лізі чемпіонів, на жаль, я отримав травму перед першим матчем 1/8 фіналу, а в матчі-відповіді ми були безсилі. На груповій стадії, гадаю, я був найбільш вирішальним гравцем команди. Я можу давати більше, але я не чарівник.

Я голодний до перемог, але щоб досягнути чогось, потрібно бути егоїстом", – ці провокативні заяви Мбаппе зробив у інтерв'ю France Football, частину якого дублює RMC Sport. Воно було записане в середині червня, але публічно вийшло лише сьогодні (8 липня).

Одкровення Кіліана сподобалися далеко не всім партнерам. Щонайменше 6 гравців ПСЖ (серед них 2 новачки) вважають це приниженням клубу. Реакція Аль-Хелаїфі була наступною: "Якщо він справді так думає, то чому просто не йде?".

Nasser Al-Khelaifi's reaction to Kylian Mbappé's interview today: "If this is what he thinks, why does he not just leave already?" @RMCsport pic.twitter.com/6N6gVt0K0D — Madrid Xtra (@MadridXtra) July 8, 2023

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