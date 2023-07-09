ПСЖ уже сам не может разобраться в потоке своих летних подписаний.

Чемпионы Франции курьезно перепутали Лукаса Эрнандеса и Кан Ин Ли во время презентации.

ПСЖ официально оформил трансфер чемпиона мира из Баварии

О трансфере корейца объявили 8 июля, а чемпион мира официально перебрался в ПСЖ 9-го. Пресс-служба клуба под новостью об Эрнандесе на английской версии сайта случайно написала: "Первые фотографии Кан Ин Ли в ПСЖ". Ошибочный заголовок висит уже несколько часов, но до сих пор не исправлен.

Французский гранд проводит очень активное лето. ПСЖ сменил тренера (Луис Энрике вместо Гальтье), а также подписал 5 новичков – кроме Эрнандеса и Ли, это Асенсио, Шкриняр и Угарте.

Война Мбаппе и ПСЖ набирает обороты – форвард еще месяц назад начал унижать клуб, Аль-Хелаифи приказывает убираться