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Вілліан замінить Неймара у заявці збірної Бразилії на Копа Амеріка-2019

19:10 405 Читать на русском
Вілліан замінить Неймара у заявці збірної Бразилії на Копа Амеріка-2019
Вілліан / фото із соцмереж

Півзахисник Челсі отримав виклик у збірну Бразилії для участі у домашньому Копа Амеріка.

У складі національної команди Вілліан замінить Неймара, який пропустить турнір через пошкодження, повідомляє прес-служба збірної Бразилії.

Неймар зазнав серйозної травми – бразилець пропустить Копа Амеріка

Форвард ПСЖ отримав травму гомілкостопа під час товариського матчу з Катаром (2:0), через яку не зможе відновитися до початку турніру.

Зауважимо, що Копа Амеріка-2019 пройде в Бразилії. Початок змагань заплановано на 14 червня.

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Теги
Світ Вілліан Вілліан Неймар Неймар Бразилія Бразилія Копа Амеріка-2019
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