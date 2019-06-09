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ПСЖ обнародовал сроки восстановления Неймара

00:12 6 Читати українською
ПСЖ обнародовал сроки восстановления Неймара
Неймар / Reuters

Парижский клуб назвал приблизительную дату возвращения своей звезды после очередной травмы.

Восстановление бразильца должно длиться не менее четырех недель, информирует официальный сайт ПСЖ.

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Клубные врачи провели обследование Неймара и поставили диагноз – растяжение внешней боковой связки правой лодыжки. Реабилитация после такого повреждения занимает около месяца, поэтому об участии лидера сборной Бразилии в домашней Копа Америка речи даже не идет, как и сообщалось ранее.

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Напомним, Неймар получил неприятную травму в товарищеской игре против Катара.

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Теги
Франция Неймар Неймар ПСЖ ПСЖ Бразилия Бразилия
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