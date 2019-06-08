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Неймар втратив кількох спонсорів через секс-скандал

22:27 156 Читать на русском
Неймар втратив кількох спонсорів через секс-скандал
Неймар / Reuters

Бразильська зірка зазнав серйозного репутаційного удару після звинувачень у зґвалтуванні.

Представники Неймара підтвердили, що деякі спонсорські кампанії призупинені через судову справу проти їхнього клієнта.

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"Ми уточнюємо, що не було ніякого порушення будь-якого з діючих контрактів після появи серйозних звинувачень на адресу спортсмена. Деякі партнери та спонсори NR Sports (компанія Неймара – прим. Футбол 24) призупинили кампанії після появи серйозних несправедливих звинувачень.

Всі партнери зі зрозумілих причин пильно стежать за ситуацією і знають все про події. З іншого боку, деякі партнери вирішили не припиняти кампанії і заявили про свою громадську підтримку Неймара", – йдеться в офіційній заяві NR Sports.

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Нагадаємо, раніше модель Наджила Тріндаде звинуватила Неймара в зґвалтуванні. За її словами, 27-річний футболіст нібито зґвалтував її 15 травня в паризькому готелі.

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