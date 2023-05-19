ПСЖ офіційно продовжив угоду зі своїм капітаном – він здобув 26 трофеїв з клубом
Захисник ПСЖ Маркіньйос продовжить виступати за лідера чемпіонату Франції.
На офіційному сайті парижани оголосили, що капітан команди продовжив чинну угоду. Новий контракт розрахований до 2028 року.
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Маркіньйос приєднався до ПСЖ у 2013 році. За 10 сезонів у складі французького гранда він виграв 7 чемпіонатів Франції (2014, 2015, 2016, 2018, 2019, 2020 і 2022), 6 кубків Франції (2015, 2016, 2017, 2018, 2020 і 2021), 6 Кубки ліги (2014, 2015, 2016, 2017, 2018 і 2020) і 7 Суперкубків (2013, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020 і 2022).
У суботу, 8 квітня 2023 року, під час 30-го туру Ліги 1 проти Ніцци (перемога 2:0) Маркіньйос досяг символічної позначки в 400 матчів за ПСЖ.
В поточному сезоні бразильський центральний захисник зіграв в 42 матчах за парижан у всіх турнірах. В його активі два голи та один асист.
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