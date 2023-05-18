Мін Че Кім вважається одним із найкращих центральних захисників Серії А. Звісно, що за ним стежать гранди європейського футболу.

Ман Юнайтед узгодив контракт з чемпіоном Італії – Наполі може отримати дуже серйозну суму

Згідно з інформацією RMC Sport, 26-річний південнокорейський гравець став трансферною ціллю ПСЖ. Джерело повідомляє, що спортивний директор французького клубу Луїш Кампуш провів перемовини з агентом гравця. Раніше зазначалося, що у Мін Че Кіма є домовленість з Манчестер Юнайтед, але цю інформацію французьке не підтверджує.

В поточному сезоні південнокорейський захисник взяв участь у 43 матчах Наполі. В його активі два голи та дві результативні передачі.

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