ПСЖ планує завадити Манчестер Юнайтед підписати ключового гравця Наполі
Спортивний директор ПСЖ Луїш Кампуш вже працює над літнім трансферним вікном.
Мін Че Кім вважається одним із найкращих центральних захисників Серії А. Звісно, що за ним стежать гранди європейського футболу.
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Згідно з інформацією RMC Sport, 26-річний південнокорейський гравець став трансферною ціллю ПСЖ. Джерело повідомляє, що спортивний директор французького клубу Луїш Кампуш провів перемовини з агентом гравця. Раніше зазначалося, що у Мін Че Кіма є домовленість з Манчестер Юнайтед, але цю інформацію французьке не підтверджує.
В поточному сезоні південнокорейський захисник взяв участь у 43 матчах Наполі. В його активі два голи та дві результативні передачі.
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