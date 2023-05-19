ПСЖ официально продлил соглашение со своим капитаном – он выиграл 26 трофеев с клубом
Защитник ПСЖ Маркиньос продолжит выступать за лидера чемпионата Франции.
На официальном сайте парижане объявили, что капитан команды продлил действующее соглашение. Новый контракт рассчитан до 2028 года.
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Маркиньос присоединился к ПСЖ в 2013 году. За 10 сезонов в составе французского гранда он выиграл 7 чемпионатов Франции (2014, 2015, 2016, 2018, 2019, 2020 и 2022), 6 кубков Франции (2015, 2016, 2017, 2018, 2020 и 2021), 6 Кубков лиги (2014, 2015, 2016, 2017, 2018 и 2020) и 7 Суперкубков (2013, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020 и 2022).
В субботу, 8 апреля 2023 года, во время 30-го тура Лиги 1 против Ниццы (победа 2:0) Маркиньос достиг символической отметки в 400 матчей за ПСЖ.
В текущем сезоне бразильский центральный защитник сыграл в 42 матчах за парижан во всех турнирах. В его активе два гола и один ассист.
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