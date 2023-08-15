Бразильський форвард Неймар поповнив список зірок, які перебрались цього літа до Саудівської Аравії. Нападник перейшов у Аль-Хіляль.

Аль-Хіляль офіційно повідомив про підписання Неймара у своєму твіттері. Про суму трансферу 31-річного бразильця з ПСЖ наразі невідомо. За неофіційною інформацією, вона склала майже 100 мільйонів євро.

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За інформацією Фабріціо Романо, Неймар отримав рекордний контракт у 300 мільйонів доларів на 2 роки без можливості продовження. Зарплата може зрости до 400 млн завдяки бонусам та комерційним угодам.

Нагадаємо, бразилець став гравцем ПСЖ влітку 2017 року за 222 млн євро, що й досі залишається рекордним трансфером в історії футболу. Неймар загалом відіграв за парижан 173 матчі, у яких забив 118 голів та віддав 70 асистів.

Неймар став третьою суперзіркою, який у поточне трансферне вікно покинув ПСЖ. Раніше така ж доля спіткала Серхіо Рамоса і Ліонеля Мессі, але вони пішли на правах вільних агентів після завершення дії контрактів.

Аль-Хіляль у сезоні 2022/23 фінішував на 3-му місці чемпіонату Саудівської Аравії. Влітку клуб підписав низку іменитих футболістів з Європи – склад команди поповнили Малком, Рубен Невеш, Сергєй Мілінковіч-Савіч і Каліду Кулібалі.

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