Бразильский форвард Неймар пополнил список звезд, которые перебрались этим летом в Саудовскую Аравию. Нападающий перешел в Аль-Хиляль.

Аль-Хиляль официально сообщил о подписании Неймара в своем твиттере. О сумме трансфера 31-летнего бразильца из ПСЖ пока неизвестно. По неофициальной информации, она составила около 100 миллионов евро.

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По информации Фабрицио Романо, Неймар получил рекордный контракт в 300 миллионов долларов на 2 года без возможности продления. Зарплата может вырасти до 400 млн благодаря бонусам и коммерческим сделкам.

Напомним, бразилец стал игроком ПСЖ летом 2017 года за 222 миллиона евро, что до сих пор остается рекордным трансфером в истории футбола. Неймар всего сыграл за парижан 173 матча, в которых забил 118 голов и отдал 70 ассистов.

Неймар стал третьей суперзвездой, который в текущее трансферное окно покинул ПСЖ. Ранее такая же участь постигла Серхио Рамоса и Лионеля Месси, но они ушли на правах свободных агентов после завершения действия контрактов.

Аль-Хиляль в сезоне 2022/23 финишировал на 3-м месте чемпионата Саудовской Аравии. Летом клуб подписал ряд именитых футболистов из Европы – состав команды пополнили Малком, Рубен Невеш, Сергей Милинкович-Савич и Калиду Кулибали.

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