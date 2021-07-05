Ветеран опинився за крок від переїзду в Париж. Про це журналіст Ніколо Скіра написав у своєму твіттері.

Хакімі за крок від підписання контракту з ПСЖ – захисник проходить медогляд

На вівторок французький гранд нібито запланував медогляд Серхіо Рамоса. Він вже узгодив деталі особистого контракту з парижанами, який підпише за схемою 1+1. ПСЖ 35-річний іспанець дістанеться безкоштовно, оскільки отримав статус вільного агента після 16 років у мадридському Реалі.

До слова, в сезоні 2020/21 Серхіо Рамос провів лише 21 матч у всіх турнірах, у яких забив 4 м'ячі.

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