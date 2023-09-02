Нападающий сборной Франции Рандаль Коло Муани вернулся во Францию, где будет выступать за ПСЖ.

Последние дни трансферного окна в офисе парижского клуба были напряженные. ПСЖ нацелился на Рандаля Коло-Муани из Айнтрахта, но не мог до последнего момента завершить переход.

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Дело в том, что парижане предлагали франкфуртцам забрать Уго Экитике, как часть оплаты. Но игрок отказался быть разменной монетой. Переговоры между клубами зашли в тупик, что подтолкнуло Коло-Муани к радикальным действиям. Французский нападающий отказался тренироваться с командой, чтобы ускорить свой переход.

Настойчивость президента ПСЖ Нассера Аль-Хелаифи и решительность Рандаля сыграли ключевую роль. Айнтрахт согласился отпустить игрока за 90 миллионов евро, включая бонусы. Коло-Муани подписал контракт с действующим чемпионом Франции на пять лет.

Напомним, что французский нападающий перешел в Айнтрахт лишь в прошлом сезоне с Нанта. В 32 матчах Бундеслиги он забил 15 голов. Высокая результативность Рандаля привлекла внимание наставника сборной Франции Дидье Дешама, который взял форварда на чемпионат мира в Катар, где "Ле Бле" добыли серебряные медали.

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