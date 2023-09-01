Вінгер Ліона і збірної Франції U-21 Бредлі Барколя пішов на підвищення. Відтепер він виступатиме у складі ПСЖ.

Чемпіони Франції оголосили про підписання 20-річного вінгера Бредлі Барколя. Угода розрахована на 5 років – до літа 2028-го, інформує офіційний сайт паризького клубу.

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У складі ПСЖ новачок обрав 29 номер. Ліон отримає за свого таланта 45 мільйонів євро плюс 5 млн бонусів.

Барколя всю свою кар'єру провів у Ліоні – 47 матчів, 7 голів, 12 асистів. Бредлі був лідером збірної Франції на молодіжному чемпіонаті Європи-2023. У 4-х поєдинках Євро вінгер оформив 2 голи і 2 асисти (один із них – у матчі проти України), але це не допомогло команді пройти "синьо-жовтих" на шляху до півфіналу.

У літнє трансферне вікно ПСЖ підписав вже більше 10-ти новачків. Склад команди поповнили Усман Дембеле, Мануель Угарте, Лукас Ернандес, Мілан Шкріняр, Марко Асенсіо, Арнау Тенас, Гонсалу Рамуш та інші виконавці.