Аргентинська зірка влаштував справжній скандал, коли вирушив до Саудівської Аравії без дозволу керівництва паризького клубу. ПСЖ виніс суворий вердикт Мессі та відсторонив його від команди на два тижні.

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Клубний твіттер парижан несподівано опублікував фотографію, як аргентинець тренується на базі команди. Схоже, що вибачення, які публічно приніс Мессі партнерам та керівництву, подіяли. Наразі невідомо, чи включить головний тренер Крістоф Гальтьє аргентинця в заявку на матч проти Аяччо, який відбудеться 13 травня.

Нагадаємо, що навіть після скандалу ПСЖ не облишив спроби продовжити угоду з Мессі, яка закінчується влітку поточного року.

️ Leo Messi de retour à l'entraînement ce lundi matin. pic.twitter.com/VkGGN3G8OI — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 8, 2023

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