Аргентинець, який відсторонений від команди на 2 тижні через самовільну поїздку в Саудівську Аравію, не гратиме в ПСЖ у сезоні 2023/24. Мессі прийме пропозицію саудівського Аль-Хіляля, стверджує El Chiringuito.

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Джерело стверджує, що 35-річному чемпіону світу платитимуть 300 мільйонів євро на рік, а партнерами Мессі в Аль-Хілялі стануть його друзі по Барселоні – Серхіо Бускетс і Жорді Альба. Хавбек вже начебто погодив контракт на 2 роки на правах вільного агента, а Альба ще повинен домовитися про свій відхід з Барси. Також гравцем Аль-Хіляля може стати Марко Верратті – хавбеку ПСЖ теж готують пропозицію.

Відповідно, у випадку переходу Лео в Аль-Хіляль дуель Мессі та Кріштіану Роналду відновиться вже у чемпіонаті Саудівської Аравії.

Раніше повідомлялося, що у поверненні Мессі зацікавлена Барселона. Також аргентинець має варіант в МЛС, але наразі саме четверта команда Саудівської Аравії є фаворитом в боротьбі за 4-разового переможця Ліги чемпіонів.

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MESSI JUGARÁ EN ARABIA SAUDÍ



EXCLUSIVA @elchiringuitotv y @marsallorente



El argentino aceptará la propuesta del Al Hilal.



Busquets también aceptará una oferta por dos temporadas del club árabe y Jordi Alba irá si acuerda la rescisión con el Barça. pic.twitter.com/ZsNlO0CnGq — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 8, 2023