ПСЖ не стал придерживаться жесткой политики в отношении Лео Месси.

Аргентинская звезда устроил настоящий скандал, отправившись в Саудовскую Аравию без разрешения руководства парижского клуба. ПСЖ вынес суровый вердикт Месси и отстранил его от команды на две недели.

Месси выбрал следующий клуб – 300 миллионов и компания друзей звезды в Барселоне.

Клубный твиттер парижан неожиданно опубликовал фотографию, как аргентинец тренируется на базе команды. Похоже, что извинения, которые публично принес Месси партнерам и руководству, подействовали. Пока неизвестно, включит ли главный тренер Кристоф Гальтье аргентинца в заявку на матч против Аяччо, который состоится 13 мая.

Напомним, что даже после скандал ПСЖ не оставил попытки продлить соглашение с Месси, которое истекает летом текущего года.

️ Leo Messi de retour à l'entraînement ce lundi matin. pic.twitter.com/VkGGN3G8OI — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 8, 2023

Трагедия в Фуриане: поединок между Бастией и Марселем превратился в ужас, унесший 18 жизней