ПСЖ неожиданно отменил наказание Месси, нарушив свои принципы – Лео вернулся удивительно быстро
ПСЖ не стал придерживаться жесткой политики в отношении Лео Месси.
Аргентинская звезда устроил настоящий скандал, отправившись в Саудовскую Аравию без разрешения руководства парижского клуба. ПСЖ вынес суровый вердикт Месси и отстранил его от команды на две недели.
Месси выбрал следующий клуб – 300 миллионов и компания друзей звезды в Барселоне.
Клубный твиттер парижан неожиданно опубликовал фотографию, как аргентинец тренируется на базе команды. Похоже, что извинения, которые публично принес Месси партнерам и руководству, подействовали. Пока неизвестно, включит ли главный тренер Кристоф Гальтье аргентинца в заявку на матч против Аяччо, который состоится 13 мая.
Напомним, что даже после скандал ПСЖ не оставил попытки продлить соглашение с Месси, которое истекает летом текущего года.
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