Тренерський штаб "альбіселесте" на чолі з Ліонелем Скалоні визначився з обоймою футболістів, яку планує задіяти в матчах відбору на Мундіаль проти команд Уругваю і Бразилії.

Одразу 34 гравці викликані у збірну Аргентини на листопадовий збір, повідомляє прес-служба команди. У заявці є і форвард ПСЖ Ліонель Мессі.

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Наразі 34-річна зірка відновлюється від травми коліна. Вчорашню зустріч парижан проти РБ Лейпциг в ЛЧ (2:2) Лео пропускав, а в попередньому матчі проти Лілля (2:1) його замінили по перерві через дискомфорт. Ймовірно, у прийдешньому поєдинку проти Бордо Мессі теж не братиме участі.

Раніше повідомлялось, що Ліонель налаштований зіграти проти Бразилії 17 листопада у відборі на ЧС-2022. За 4 дні до цього на збірну Аргентини ще очікує двобій з Уругваєм.

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