"Мы против вызова в сборную игрока, который, на наш взгляд, не готов и восстанавливается от травмы. Подобные действия лишены всякого смысла, и ФИФА уже должна разобраться в таких ситуациях", – цитирует Леонардо RMC Sport.

Травмированный Месси рвется в дерби: заявка Аргентины на ноябрьские поединки квалификации ЧМ-2022

34-летний форвард сейчас находится в лазарете парижан из-за проблем с коленом.

Сборная Аргентины продолжает борьбу в отборе к ЧМ-2022. 13 ноября команда Месси сыграет с Уругваем, а 17 ноября аргентинцы встретятся в принципиальном поединке с Бразилией.

ПСЖ едва не упустил победу над Бордо – Неймар и Мбаппе организовали шоу, посвященное трагически погибшей певице