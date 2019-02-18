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Мбаппе отримав "смачного" копняка від Тухеля у матчі з Сент-Етьєном – мотивація по-паризьки

16:09 1477 Читать на русском
Мбаппе отримав "смачного" копняка від Тухеля у матчі з Сент-Етьєном – мотивація по-паризьки
Кіліан Мбаппе та Томас Тухель / Фото AFP

Головний тренер ПСЖ Томас Тухель не лише словами вміє мотивувати своїх підопічних.

У матчі 25-го туру чемпіонату Франції ПСЖ мінімально переміг Сент-Етьєн завдяки голу молодого форварда парижан Кіліана Мбаппе.

Мбаппе ударом з льоту завершив шедевральну комбінацію ПСЖ у матчі із Сент-Етьєном

Томас Тухель теж долучився до привітань 20-річного француза, але зробив це своєрідним способом, давши йому копняка під зад.

Один з фотокореспондентів матчу закарбував цей ідеальний кадр.

В поточному сезоні чемпіонату Франції Мбаппе провів 18 матчів, в яких відзначився 19-ма голами та 10-ма асистами.

Фото Press Association Sport

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Франція25 турЖоффруа Гішар (Сент-Етьєн)

Сент-Етьєн - ПСЖ: Неділя 17 лютого 2019

Сент-Етьєн
Матч завершено
0 : 1
ПСЖ
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Теги
Томас Тухель Томас Тухель Сент-Етьєн - ПСЖ ПСЖ ПСЖ Франція Кіліан Мбаппе Кіліан Мбаппе
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