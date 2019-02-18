Мбаппе отримав "смачного" копняка від Тухеля у матчі з Сент-Етьєном – мотивація по-паризьки

Головний тренер ПСЖ Томас Тухель не лише словами вміє мотивувати своїх підопічних.

У матчі 25-го туру чемпіонату Франції ПСЖ мінімально переміг Сент-Етьєн завдяки голу молодого форварда парижан Кіліана Мбаппе.

Мбаппе ударом з льоту завершив шедевральну комбінацію ПСЖ у матчі із Сент-Етьєном

Томас Тухель теж долучився до привітань 20-річного француза, але зробив це своєрідним способом, давши йому копняка під зад.

Один з фотокореспондентів матчу закарбував цей ідеальний кадр.

В поточному сезоні чемпіонату Франції Мбаппе провів 18 матчів, в яких відзначився 19-ма голами та 10-ма асистами.

Фото Press Association Sport

Мбаппе всемогутній: як француз на Олд Траффорд перевершив Мессі, Роналду та Шевченка у Лізі чемпіонів