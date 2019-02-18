Трансфер Азара в Реал залежить від Неймара, – The Times

Сага з переходом хавбека Челсі Едена Азара в Реал набирає нових обертів.
Неймар залишається в роздумах щодо можливості переходу в мадридський Реал, повідомляє The Times.
Азар очікує на рішення Реала, – журналіст
За інформацією видання, "вершкові" вважають 27-річного бразильця найпріоритетнішою ціллю для підсилення, тому очікують на його рішення.
Цей факт залишає у підвішеному стані перехід лідера Челсі Едена Азара у табір королівського клубу, адже на обох гравців мадридці не планують витрачатись.
Нагадаємо, ПСЖ заплатив Барселоні 220 млн євро за Неймара влітку 2017-го.
6 вражаючих рішень Соларі у Реалі: "заслання" для двох зірок, ставка на бразильського "Флеша" і нового Гуті