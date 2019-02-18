Трансфер Азара в Реал залежить від Неймара, – The Times

Сага з переходом хавбека Челсі Едена Азара в Реал набирає нових обертів.

Неймар залишається в роздумах щодо можливості переходу в мадридський Реал, повідомляє The Times.

Азар очікує на рішення Реала, – журналіст

За інформацією видання, "вершкові" вважають 27-річного бразильця найпріоритетнішою ціллю для підсилення, тому очікують на його рішення.

Цей факт залишає у підвішеному стані перехід лідера Челсі Едена Азара у табір королівського клубу, адже на обох гравців мадридці не планують витрачатись.

Нагадаємо, ПСЖ заплатив Барселоні 220 млн євро за Неймара влітку 2017-го.

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