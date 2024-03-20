В керівництві Ліверпуля відбулися зміни, які вплинуть на подальший розвиток команди.

На своєму офіційному сайті мерсисайдці підтвердили прихід Річарда Х'юза, який обійме посаду спортивного директора команди.

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До Ліверпуля 44-річний фахівець приєднається на передодні кампанії 2024/25, оскільки його контракт з Борнмутом, де він наразі працює технічним директором, закінчується влітку. Завдяки роботі Х'юза у складі "вишеньок" з'явилися такі гравці, як Ілля Забарний, Домінік Соланке, Натан Аке та Аарон Рамсдейл.

Зауважимо, що прихід Річарда Х'юза ідея генерального директора Ліверпуля Майкла Едвардса. Обидва чоловіки мають тривалі професійні та особисті стосунки, що охоплюють понад 20 років з часів їхнього спільного перебування в Портсмуті, коли Х'юз був гравцем, а Едвардс аналітиком.

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Нагадаємо, Ліверпуль наразі перебуває на другому місці з 64 очками після 28 турів. Арсенал випереджає команду Клоппа лише за додатковими показниками.

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