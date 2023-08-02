Рандаль Коло Муані може повернутися на батьківщину, де буде виступати в складі ПСЖ.

ПСЖ відновив роботу над придбанням Рандаля Коло Муані, повідомляє Get French Football News з посиланням на L'Equipe.

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За інформацією джерела, з оточенням нападника Айнтрахта зв'язався президент парижан Нассер Аль-Хелайфі.

У переговорах очікується прогрес, і їхня інтенсивність зросте після того, як чемпіони Франції закриють угоду з вінгером Барселони Усманом Дембеле.

Контракт Коло Муані з Айнтрахтом розрахований до 2027 року. Раніше член правління "орлів" Аксель Гельманн розповів, що клуб продасть француза не менше ніж за 90 мільйонів євро.

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