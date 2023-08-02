Зображення Кіліана Мбаппе зникло з обкладинки сторінки зі складом на офіційному сайті ПСЖ.

ПСЖ прибрав фотографію свого форварда Кіліана Мбаппе з обкладинки сторінки зі складом на офіційному сайті. Першими це помітили журналісти видання Marca.

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Під час відкриття сторінки зі списком гравців основного складу парижан видно постер із зображенням Лі Кан Іна, Марко Верратті, Неймара, Маркіньйоса і Лукаса Ернандеса. Також у списку гравців відсутній футболіст під номером "7".

Нагадаємо, що Мбаппе відмовляється продовжувати контракт із ПСЖ – угода між клубом і гравцем діє до літа 2024 року. Француз сподівається покинути стан парижан через рік на правах вільного агента.