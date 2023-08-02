Рандаль Коло Муани может вернуться на родину, где будет выступать в составе ПСЖ.

ПСЖ возобновил работу над приобретением Рандаля Коло Муани, сообщает Get French Football News со ссылкой на L'Equipe.

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По информации источника, с окружением нападающего Айнтрахта связался президент парижан Нассер Аль-Хелайфи.

В переговорах ожидается прогресс, и их интенсивность вырастет после того, как чемпионы Франции закроют соглашение с вингером Барселоны Усманом Дембеле.

Контракт Коло Муани с Айнтрахтом рассчитан до 2027 года. Ранее член правления "орлов" Аксель Гельманн рассказал, что клуб продаст француза не менее чем за 90 миллионов евро.

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